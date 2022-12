Les 5 finalistes répondent aux questions des internautes – Miss France 2023

C’est une grande étape dans l’élection Miss France. Parfois redoutée, cette épreuve est pourtant essentielle pour la suite de l’élection. Il s’agit des questions posées aux finalistes. Les internautes ont posé des questions aux cinq Miss (Miss Auvergne, Miss Franche-Comté, Miss Guadeloupe, Miss Martinique et Miss Nord-Pas de Calais) et le jury se fait porte-parole. Les Miss savent qu’il s’agit d’un moment décisif qui peut être à double tranchant. Alors qui saura se démarquer et prouver qu’elle peut être la future ambassadrice de la France à travers le monde ? C’est le moment de le découvrir. Extrait du REPLAY de l’Election de Miss France 2023 du samedi 17 décembre 2022