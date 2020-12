Les Miss dans une "bulle COVID" (en vidéo) - Miss france 2021

Situation particulière, mesures exceptionnelles. Comment les miss se sont entrainées pour le prime malgré la crise sanitaire ? Les Miss ont réussi à s’adapter comme tous les Français à cette période inédite, en faisant régné une priorité : la santé. Les vingt-neuf candidates sont toutes arrivées avec un test négatif et à partir de cet instant, toute l’organisation Miss France s’est créée une bulle COVID, c’est-à-dire toutes les personnes faisant partie de l’équipe de production et de l’organisation, y compris les 29 candidates, sont maintenant testées régulièrement. Regardez la vidéo, les 29 prétendantes à la couronne MISS France 2021 nous racontent comment elles se sont adaptées aux mesures sanitaires et aux gestes barrières. Rendez-vous samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour suivre la cérémonie de l’élection MISS France 2021 Rendez-vous samedi 19 décembre à 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour suivre la cérémonie de l’élection MISS France 2021