Les Olympiades des Miss (en vidéo) - Miss France 2021

"Bienvenue aux Olympiades des Miss" Le but de cet étape indispensable dans la préparation des Miss France : tester leur esprit d'équipe, leur cohésion de groupe, leur sportivité. Ce sont des équipes de 5 miss qui vont s'affronter sur 4 épreuves. 2 épreuves de natation 1 épreuve d'orientation 1 épreuve d'endurance Place au sport et que la meilleure gagne !