Miss Alsace 2018, Léa Reboul

Originaire de Strasbourg, Léa Reboul est la nouvelle Miss Alsace. Née le 08 janvier 1996, la jeune femme est actuellement en première année de licence de droit. Plus tard, elle rêve de devenir avocate. Léa est passionnée de cinéma, de photographie, de danse et de voyage. Fan de sport, elle a fait plus de 10 ans de danse classique mais également 3 ans de basket, 2 ans de tennis et de 2 ans de gym. Aujourd’hui, Léa fait du sport en salle pour se défouler et s’entretenir. Léa Reboul est une jeune femme ambitieuse, rigoureuse et déterminée ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !