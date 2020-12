Miss Alsace 2020 est Aurélie Roux (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Spechbach-le-Bas, dans le Haut-Rhin, Aurélie Roux, 24 ans, est la nouvelle Miss Alsace 2020. Née d’un père alsacien et d’une mère antillaise, la jolie métisse est diplômée d’un DUT et d’une licence de chimie. Aujourd’hui, elle est en pleine reconversion professionnelle puisqu’elle souhaite devenir danseuse de haut niveau, une véritable passion qu’elle entretient depuis son plus jeune âge. Aurélie Roux est une jeune femme déterminée et espère succéder à la guadeloupéenne Clémence Botino, Miss France 2020. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1