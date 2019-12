Miss Alsace 2020, Laura Theodori

Laura Theodori est la nouvelle Miss Alsace. Née le 3 juillet 1996 à Pontarlier, Laura mesure 1m72. La jeune femme est titulaire d’une Licence 3 management et entrepreneuriat. Plus tard, elle aimerait s’orienter vers des études pour devenir Conseillère Principale d’Education. Laura est une passionnée de voyages. Elle aime également découvrir d’autres cultures. Laura a fait de l’athlétisme pendant cinq ans (de ses 10 à 15 ans). Aujourd’hui, elle fait de la course à pied et adore le yoga. Elle se caractérise comme étant bienveillante, généreuse et dynamique. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019