Miss Alsace 2021 est Cécile Wolfrom (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, Cécile Wolfrom, 24 ans, est la nouvelle Miss Alsace. Elle suit des études de Pharmacie et entame sa 6ème année. Une fois diplômée, elle a pour ambition de créer sa propre entreprise de cosmétique éco-responsable. Dans la vie, elle aime jouer au tennis et partage une grande passion pour le piano avec son papa. Suite à un pari avec sa meilleure amie, la jeune Alsacienne a décidé de tenter sa chance coûte que coûte et de s’inscrire au concours. Cécile Wolfrom est une personne dynamique et pugnace. Une seule envie la démange : faire aussi bien, voire mieux qu’Aurélie Roux, miss Alsace l’année dernière et 3ème dauphine de Miss France 2021. L’élection de Miss France 2022, est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !