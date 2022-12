Miss Alsace 2022 - Portrait de Camille Sedira (candidate Miss France 2023)

Originaire de Schiltigheim, située dans la banlieue nord de Strasbourg, Camille Sedira, 21 ans, est la nouvelle Miss Alsace. Après deux années de prépa HEC, elle a intégré une école de commerce et est actuellement en première année de Master. Après la validation de son diplôme, elle espère pouvoir travailler dans l’évènementiel et faire ses premiers pas dans le secteur du luxe ou des relations presse. Elle a également un goût prononcé pour la cuisine et le sport puisqu’elle a pratiqué le handball au niveau départemental pendant de nombreuses années. Camille Sedira est une jeune femme ambitieuse et perfectionniste, elle fera tout son possible pour devenir la nouvelle reine de beauté. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !