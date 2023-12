Miss Alsace 2023 est Adeline VETTER (candidate Miss France 2024)

Originaire de Strasbourg, Adeline Vetter, 27 ans, a récemment obtenu son diplôme de pharmacienne, après plus de six années d'études. Dès qu’elle le peut, elle consacre son temps libre à sa famille et à ses animaux. La cause animale est une bousso le dans sa vie : elle a à cœur d’offrir une seconde chance aux animaux de ferme et collabore avec de nombreuses associations pour en adopter. Aujourd’hui, elle et sa famille ont plus d’une quarantaine d’animaux : chevaux, chèvres, poules, lapins…. Adeline Vetter est bien déterminée à remporter le titre de reine de beauté et mettra tout en œuvre pour y parvenir. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1