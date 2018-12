Miss Aquitaine 2018, Carla Bonesso

Originaire de Dax, Carla Bonesso est la nouvelle Miss Aquitaine. Née le 18 février 1998, la jeune femme a obtenu un bac pro commerce et est désormais employée dans une boutique de cosmétique. Carla a pour projet de s'inscrire dans une école de commerce à l'étranger pour plus tard se spécialiser dans le commerce/marketing de luxe ou le cosmétique. Léa est passionnée de mode et de beauté. Aujourd’hui, Carla fait du sport en salle pour s’entretenir. Carla Bonesso est une jeune femme curieuse, généreuse et souriante ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !