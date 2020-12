Miss Aquitaine 2020 est Leila Veslard (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Saint-Mesmin, en Vendée, Leïla Veslard, jeune bachelière de 18 ans, est la nouvelle Miss Aquitaine. Fille de parents musiciens, elle est devenue chanteuse et danseuse professionnelle. Aujourd’hui, elle se produit sur scène et dans sa région, accompagnée de sa mère et souhaiterait partager sa passion avec les français. Leila Veslard est une jeune femme épanouie et rêve vivement de décrocher l’écharpe de Miss France. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !