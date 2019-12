Miss Aquitaine 2020, Justine Delmas

Justine Delmas est la nouvelle Miss Aquitaine. Née le 28 janvier 1998 à Bergerac, Justine mesure 1m77. Elle est en troisième année de Licence de droit à l’IUT de Périgueux et a pour ambition de devenir professeur de droit à l’université. Justine est une passionnée de théâtre, de mannequinat et apprécie particulièrement les voyages en famille. La jeune femme a pratiqué la gymnastique et la danse (danse pop et cabaret) pendant 10 ans. Aujourd’hui, elle aime toujours autant le sport et fait du tennis ainsi que du wakeboard dès qu’elle en a l’occasion. Les principales qualités de Justine sont sa générosité, son ambition, sa loyauté et sa jovialité. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019