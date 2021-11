Miss Aquitaine 2021 est Ambre Andrieu (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Villefranche-de-Rouergue, dans l’Aveyron, Ambre Andrieu, 22 ans, est la nouvelle Miss Aquitaine. Elle vit désormais à Bordeaux, termine actuellement ses études en école d’ingénieurs et envisage plus tard de se lancer dans la recherche en cosmétique. La jeune étudiante a plusieurs cordes à son arc puisqu’elle est également mannequin et anime un programme sur TV7 « Bivouaq’ », autour de la région Nouvelle-Aquitaine. Ambre Andrieu dégage une énergie positive et compte bien la répandre autour d’elle lors de l’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !