Miss Aquitaine 2023 est Lola TURPIN (candidate Miss France 2024)

Originaire de Challans, Lola Turpin, 19 ans, rêve de devenir cheffe de projet marketing en cosmétique ou directrice de centre thermal. Pour Lola, les Miss c’est une histoire de famille, puisque sa maman a déjà foulé la scène de Miss France en tant que Miss Berry 2001. Elle milite en faveur de la lutte contre toutes les formes de maltraitance envers les enfants, une cause qui lui tient encore plus à coeur depuis la naissance de son petit frère. Lola Turpin, bienveillante et dynamique, aspire à gagner le coeur des Français pour décrocher le titre de Miss France 2024. L’élection est à suivre en direct samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1