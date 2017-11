Miss Aquitaine, Cassandra Jullia

Originaire d’Orthevielle dans les Landes, Cassandra Jullia est la nouvelle Miss Aquitaine. Née le 6 mars 1999 à St Gaudens, elle prépare actuellement un BTS de cosmétique et esthétique à Mont-de- Marsan. Son rêve le plus cher serait de diriger un centre d’esthétique et une parfumerie. Passionnée de lecture, notamment les romans fantastiques et romantiques, c’est également une grande sportive. Elle pratique le crossfit depuis un an, et a fait de la danse contemporaine et modern jazz pendant 13 ans. Gentille, généreuse, positive et impatiente, elle espère obtenir le précieux diadème de Miss France. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !