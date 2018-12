Miss Auvergne 2018, Romane Eichstadt

Originaire de Roanne, Romane Eichstadt est la nouvelle Miss Auvergne. Née le 30 septembre 1999, la jeune femme est actuellement en deuxième année de BTS tourisme. Léa est passionnée de cinéma et de sport. Romane a commencé le basket à 6/7ans et en a fait pendant 13 ans et a atteint un niveau départemental ! Elle fait aujourd'hui du fitness pour s'entretenir. Romane Eichstadt est une jeune femme volontaire, ambitieuse et souriante ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !