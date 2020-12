Miss Auvergne 2020 est Géromine Prique (candidate à Miss France 2021)

Originaire d’Athis-Mons, en Essonne, Géromine Prique, 21 ans, est la nouvelle Miss Auvergne 2020. Installée depuis 5 ans à Clermont-Ferrand, elle suit un master en droit des affaires à l’Université. Plus tard, elle aimerait tenter le concours du barreau pour devenir avocate. En parallèle de ses études, l’auvergnate est bénévole à la SPA. Géromine Prique est une jeune femme sociable et optimiste. Devenir Miss France serait pour elle, la plus belle parenthèse de sa vie. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1