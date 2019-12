Miss Auvergne 2020, Meissa Ameur

Meissa Ameur est la nouvelle Miss Auvergne. Née le 24 février 1998 à Clermont-Ferrand, Meissa mesure 1m89. Elle est en deuxième année de Licence de droit à Clermont-Ferrand. Plus tard, elle aimerait devenir avocate dans la protection des enfants. Meissa pratique le théâtre dans une troupe et est passionnée par les échecs, la chanson et les films français. Elle joue au tennis depuis qu’elle a 12 ans et l’enseigne aux plus jeunes. Meissa a joué à un niveau régional. La jeune femme a également fait de la gym, de l’équitation, de la lutte en compétition (championnat de France), du judo, de la boxe et de l’athlétisme. Elle se qualifie comme étant une femme dynamique, empathique et ouverte d’esprit. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019