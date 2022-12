Miss Auvergne 2022 - Portrait de Alissia Ladeveze (candidate Miss France 2023)

Originaire de Vichy dans l’Allier, Alicia Ladeveze, 21 ans, est la nouvelle Miss Auvergne. Elle est en Master 1 planning stratégique et digital content au sein de l’École Supérieure de Publicité à Lyon et se verrait bien devenir cheffe de produit une fois diplômée. Côté loisirs, c’est une grande adepte de la mode, des voyages et de la cuisine traditionnelle. L’Auvergnate est également passionnée depuis son plus jeune âge par le volley-ball et l’équitation. Alissia Ladeveze est une jeune femme à l’écoute et généreuse. Le titre de Miss Auvergne en poche, elle espère bien remporter le titre de Miss France 2023 L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !