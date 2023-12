Miss Auvergne 2023 est Oriane MALLET (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Moulins, Oriane Mallet, 22 ans, poursuit un Master en Brand Strategy and Content en alternance à Lyon, et souhaite s’orienter dans l’univers de la mode, du luxe ou du sport. Le basket occupe une place importante dans sa vie. Depuis ses 12 ans elle a évolué en centre de formation jusqu’à jouer au niveau pré-national. Elle voudrait promouvoir l'évasion par le sport et améliorer les infrastructures dédiées. De nature positive, Oriane Mallet vise à obtenir le titre de Miss France 2024 après avoir été élue Miss Auvergne. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.