Miss Bourgogne 2020, Sophie Diry

Sophie Diry est la nouvelle Miss Bourgogne. Née le 12 décembre 1997 à Paray-le-Monial, Sophie mesure 1m76. Elle est en première année de Master de biochimie et biologie moléculaire. Plus tard, elle aimerait travailler dans le domaine de la biologie santé en pharmaceutique ou dans l’industrie agroalimentaire. Sophie est passionnée de voyages, de cosmétiques et de biotechnologies. Elle pratique le sport en salle pour s’entretenir. Plus jeune, elle a fait de la gymnastique rythmique de ses 12 à 17 ans. Sophie est une jeune femme souriante, altruiste et bienveillante. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019