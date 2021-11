Miss Bourgogne 2021 est Chloé Galissi (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, Chloé Galissi, 21 ans, est la nouvelle Miss Bourgogne. Elle prépare un BTS Professions immobilières afin d’avoir un jour l’opportunité de créer sa propre agence. Elle a toujours vécu entourée d’animaux et elle adore leur compagnie. Persévérante de nature et après plusieurs tentatives sans succès, elle doit son ticket pour l’élection 2022, en partie à son père, qui l’a inscrite à l’élection régionale, afin qu’elle prenne davantage confiance en elle. Chloé Galissi est une jeune femme curieuse et volontaire. Abandonner ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle est bien décidée à porter les couleurs de sa région le plus haut possible dans l’aventure. L’élection de Miss France 2022, est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !