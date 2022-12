Miss Bourgogne 2022 - Portrait de Lara Lebretton (candidate Miss France 2023)

Originaire de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, Lara Lebretton, 23 ans, est la nouvelle Miss Bourgogne. Fraîchement diplômée, Lara est aujourd’hui infirmière intérimaire. Très impliquée dans son travail, elle soutient de près toutes les causes médicales et notamment celle des enfants malades atteints de leucémie. Devenue vitale, la danse fait également partie de son quotidien. À son palmarès, on peut souligner ses performances en twirling pompon par équipe avec une première place au championnat du monde en 2022 ainsi que 2 titres de championnes d’Europe en 2020 et 2022. Compétitive dans l’âme, Lara Lebretton n’a pas l’intention de laisser passer sa chance à l’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !