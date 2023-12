Miss Bourgogne 2023 est Luna LACHARME (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Mâcon, Luna Lacharme, 18 ans, entame sa première année de Bachelor en Marketing et Communication et a pour ambition de se spécialiser dans l'industrie de la mode. Elle affectionne le sport, en particulier le basketball. Elle est animée par le désir de se battre contre le harcèlement scolaire. Elle souhaite s’investir pour sensibiliser, prévenir et apporter des solutions à cette problématique de la société. Luna Lacharme, naturelle et souriante, se prépare à se lancer dans une nouvelle aventure, celle de Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.