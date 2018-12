Miss Bretagne 2018, Emilie Bachellereau

Originaire de Lorient, Emilie Bachellereau est la nouvelle Miss Bretagne. Née le 28 février 1996, la jeune femme est actuellement en 1ère année de master marketing évènementiel et communication. Emilie est passionnée de mode et de mannequinat (elle a fait des défilés dans sa région). Emilie pratique trois sports différents : du yoga, du fitness et de la course à pied. Emilie Bachellereau est une jeune femme impliquée, dynamique et généreuse ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !