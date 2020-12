Miss Bretagne 2020 est Julie Foricher (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Brest, Julie Foricher, 23 ans, est la nouvelle Miss Bretagne. Ancienne handballeuse amateure, la jeune bretonne s’est lancée dans des études de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives). Puis, elle a validé l’an passé un bachelor en tourisme avant de devenir réceptionniste dans un grand hôtel. Dans un avenir proche, elle aimerait travailler comme hôtesse de l’air. Julie Foricher est optimiste et ne quittera pas la terre ferme tant qu’elle n’aura pas représenté sa région lors de la finale du concours Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !