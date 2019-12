Miss Bretagne 2020, Romane Edern

Romane Edern est la nouvelle Miss Bretagne. Née le 4 mai 1995 à Lannion, Romane mesure 1m74. Elle vient tout juste de terminer ses études en Neuropsychologie et Neuroimagerie cognitives. Elle aimerait travailler en tant que neuropsychologue avec les enfants. Romane est passionnée de voyages et de cinéma. Elle aime particulièrement les sorties culturelles et les sorties avec ses proches. Romane se rend régulièrement à la salle de sport pour s’entretenir. C’est une jeune femme à l’écoute, sociable et qui possède de bonnes capacités d’adaptation. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019