Miss Bretagne 2021 est Sarah Conan (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Paimpol, Sarah Conan, 22 ans, est la nouvelle Miss Bretagne. Elle fait actuellement une année de césure entre son Master 1 et 2 en Communication. Après un stage à la SNCF au sein du pôle Marketing et Communication, elle vient de signer un deuxième contrat dans une start-up implantée à Paris, spécialisée dans le chocolat. A terme, elle souhaite devenir Directrice Marketing. Sarah Conan voit le concours de beauté comme un véritable challenge et souhaiterait le remporter pour rendre hommage à son papa décédé. L’élection de Miss France 2021, est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !