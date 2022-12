Miss Bretagne 2022 - Portrait de Enora Moal (candidate Miss France 2023)

Originaire de Brest, Enora Moal, 21 ans, est la nouvelle Miss Bretagne.Elle prépare un diplôme d’Imagerie Médicale à la Croix rouge et envisage de devenir plus tard, manipulatrice en radiothérapie. La jeune femme adore les choses simples de la vie comme passer du temps avec ses proches. Touchée par le cancer du sein de sa grand-mère, elle aimerait représenter les associations qui luttent contre tous les fronts de cette maladie. Enora Moal est quelqu’un de souriant et bienveillant, et compte bien défendre les couleurs de sa région lors de l’élection Miss France 2023. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !