Miss Bretagne 2023 est Noémie LE BRAS (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Brest, Noémie Le Bras, 21 ans, est en apprentissage, actuellement en première année de Master en Gestion des Ressources Humaines à Brest. Depuis son enfance, elle est passionnée par la compétition automobile et a déjà participé à des courses en Bretagne. Elle aimerait soutenir une association pour la lutte contre le cancer du sein, une cause qui lui tient particulièrement à coeur suite à la guérison de sa mère. Noémie Le Bras est une personne optimiste et studieuse, qui compte bien défendre les couleurs de sa région lors de l’élection Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.