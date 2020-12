Miss Centre-Val de Loire 2020 est Cloé Delavalle (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Chartres, Cloé Delavalle, 23 ans est la nouvelle Miss Centre-Val de Loire. Après avoir obtenu un baccalauréat de Sciences et Technologies, elle est devenue infirmière en neurologie et est très heureuse d’exercer ce métier. Elle pense que ses valeurs en tant qu’infirmière sont très proches de celles requises pour être Miss France. La jeune femme s’est d’ailleurs présentée 3 fois à l’élection de Miss Centre avant d’être élue. Cloé Delavalle est dynamique et a toujours besoin d’être dans le feu de l’action. La chartraine espère devenir la nouvelle Miss France. L’élection de Miss France 2021 est à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 ! "