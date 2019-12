Miss Centre - Val de Loire 2020, Jade Simon-Abadie

Jade Simon-Abadie est la nouvelle Miss Centre-Val de Loire. Née le 21 juillet 1996 à Paris, Jade mesure 1m73. Elle est actuellement en Master 2 communication des entreprises et des institutions. Elle effectue sa formation en alternance dans une agence de communication et travaille sur une campagne pour le ministère du travail. Elle aime les voyages, le cinéma, la photographie et la lecture. Jade est passionnée de patinage artistique et de gymnastique. Elle se qualifie comme étant une jeune femme passionnée, pétillante et dynamique. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019