Miss Centre-Val de Loire 2021 est Jade Lange (candidate à Miss France 2022)

Originaire d’Orléans, Jade Lange, 19 ans, est la nouvelle Miss Centre-Val de Loire. Après l'obtention de son baccalauréat SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires), elle est rentrée cette année en première année de licence des sciences du langage. Au terme de ses études, elle envisage de devenir professeur des écoles. À côté de ses études, elle aime beaucoup dessiner et pratiquer du piano. Également attirée par le secteur de la mode, participer à Miss France est pour elle un rêve de petite fille qui se concrétise. Jade Lange est une jeune femme joviale et emphatique. Succédant à Cloé Delavalle, elle prétend désormais à la couronne de Miss France 2022. Cette élection est à suivre en direct le samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1.