Miss Centre-Val de Loire 2022 - Portrait de Coraline Lerasle (candidate Miss France 2023)

Originaire de Chambray-lès-Tours, Coraline Lerasle, 23 ans, est la nouvelle Miss Centre-Val de Loire. La jeune femme est actuellement en Licence de géographie et aménagement du territoire à la faculté de Tours après avoir obtenu un BTS de comptabilité et gestion. Plus tard, elle souhaiterait devenir professeure des écoles. Elle dédie ses moments de détente à la lecture et à la danse classique. Coraline Lerasle est une personne à l’écoute et appliquée dans tout ce qu’elle entreprend. Élue tout d’abord Miss Indre-et-Loire puis Miss Centre-Val de Loire 2022, elle prétend désormais au titre de Miss France 2023. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !