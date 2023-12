Miss Centre-Val de Loire 2023 est Emmy GISCLON (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Saint-Jean-de-Braye, Emmy Gisclon, 22 ans, effectue une alternance en tant que photographe culinaire afin de valider sa deuxième année de Master en Direction Artistique à Paris. Elle trouve son équilibre aussi bien dans le sport, que dans la lecture, l'écriture, la danse ou la photographie. Côté associatif, elle soutient la lutte contre le cancer, une cause qui lui est chère depuis le décès de sa grand-mère victime d'un cancer des poumons. Emmy Gisclon est quelqu’un de polyvalent. Elle est plus que déterminée à décrocher l’écharpe de Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.