Miss Centre-Val de Loire, Marie Thorin

Originaire du Loir-et-Cher, Marie Thorin représente le Centre-Val de Loire à l’élection Miss France 2018. Née le 20 avril 1997 à Romorantin, cette jeune étudiante est en troisième année d’école de commerce à l’ESCEM d’Orléans. Plus tard, elle souhaite travailler dans l’univers de la finance, monde qu’elle appréhende de par ses études. Fan de voyage, c’est un boute-en-train qui pratique plusieurs sports. Elle fait du fitness, de la course à pied, du tennis et de l’équitation. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !