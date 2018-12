Miss Champagne-Ardenne 2018, Pamela Texier

Originaire de Reims, Pamela Texier est la nouvelle Miss Champagne-Ardenne. Née le 11 juillet 1996, la jeune femme vient d’obtenir son Master 2 MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation). Plus tard, elle rêve de devenir professeure des écoles. Pamela est passionnée de gastronomie, de lecture, et de voyage. Pamela a fait 13 de danse : 3 ans de dance classique et 10 ans de modern jazz. Aujourd’hui, elle pratique la course à pied et du fitness. Pamela Texier est une jeune femme consciencieuse, ambitieuse et altruiste ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !