Miss Champagne-Ardenne 2020 est Gwenegann Saillard (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Sainte-Savine, dans l’aube, Gwenegann Saillard, 21 ans, est la nouvelle Miss Champagne-Ardenne. Attirée par la période moderne et l’antiquité, l’auboise est en deuxième année d’histoire à la Sorbonne à Paris. À l’avenir, elle aimerait pouvoir embrasser une carrière journalistique. Gwenegann Saillard est une jeune femme curieuse et persévérante et serait fière de pouvoir ramener la couronne de Miss France 2021 dans son fief. L’élection de Miss France 2021 est à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !