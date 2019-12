Miss Champagne-Ardenne 2020, Lucille Moine

Lucille Moine est la nouvelle Miss Champagne-Ardenne. Née le 20 février 2001 à Charleville-Mézières, Lucille mesure 1m73. Elle est en première année de Bachelor à l’école internationale Tunon à Reims. Lucille est passionnée de voyages et de musique. Elle aime chanter et assister à des concerts et des festivals. Très sportive, Lucille a fait de l’équitation, de la danse classique, de l’escrime, du basket, du cirque, de la natation et de l’athlétisme. Aujourd’hui, elle aime courir. C’est une jeune femme ambitieuse, très sociable et souriante. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019