Miss Champagne-Ardenne 2023 est Noa DUTITRE (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Dunkerque, Noa Dutitre, 22 ans, est en troisième année de Licence en Langues étrangères (anglais, espagnol et italien) à Reims. Noa adore passer du temps avec ses parents et ses deux frères. Ce qui l’unit avec sa famille c’est sa passion commune pour le sport, un engouement qui vient de son papa, ancien joueur de football. La bienveillance et l’authenticité sont les principaux traits de caractère de Noa Dutitre. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.