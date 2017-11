Miss Champagne-Ardenne, Safiatou Guinot

Originaire de Reims, Safiatou Guinot représentera la Champagne-Ardenne au concours Miss France 2018 organisé le 16 décembre prochain à Châteauroux. Née le 20 octobre 1997, la jeune femme est en troisième année d’étude à l’école internationale de Tunon où elle étudie la communication, le marketing, les relations publiques et l’évènementiel. Avec son mètre 71, la jeune femme est coach de basket pour une équipe d’enfants de 8 et 9 ans. Sportive mais aussi coquette : sous ses airs de grande sportive, elle est également fan de mode et de shopping. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !