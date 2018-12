Miss Corse 2018, Manon Jean-Mistral

Originaire de Porto Vecchio, Manon Jean-Mistral est la nouvelle Miss Corse. Née le 04 mars 2000, la jeune femme est en première année de licence science de la vie Plus tard, elle rêve de devenir vétérinaire. Manon est passionnée de dessin. Manon a fait de la danse classique pendant trois ans, du modern jazz pendant quatorze ans et de l'équitation (elle a obtenu son galop 4). Manon Jean-Mistral est une jeune femme charismatique, loyale et spontanée! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !