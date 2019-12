Miss Corse 2020, Alixia Cauro

Alixia Cauro est la nouvelle Miss Corse. Née le 13 août 1999 à Cannes, Alixia mesure 1m77. Elle est en troisième année de Licence de chimie à la fac de Nice. Plus tard, elle aimerait travailler dans la recherche dans le domaine des cosmétiques ou de la parfumerie. Alixia est une véritable passionnée de musique. Elle joue du saxophone, du violon et pratique le chant lyrique. Elle aime également voyager. Alixia pratique la natation synchronisée depuis qu’elle est en quatrième. Elle se décrit comme étant une femme humble, optimiste et bienveillante. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019