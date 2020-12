Miss Corse 2020 est Noémie Leca (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Cargèse, au nord d’Ajaccio, Noémie Leca, 19 ans est la nouvelle Miss Corse. La jeune femme est étudiante en deuxième année d’école d’infirmière et souhaite en faire son métier car elle aime prendre soin des gens. Issue d’une famille d’apiculteurs depuis 5 générations, elle a grandi au milieu des ruches. Ses parents l’ont élevée dans le plus grand respect de la biodiversité et Noémie Leca essaie de faire son maximum pour préserver la planète. La jeune femme est particulièrement fière d’avoir grandi avec ses valeurs et espère sensibiliser les français à cette cause. L’élection de Miss France 2021 est à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !