Miss Corse 2021 est Emma Renucci (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Bastia, en Haute-Corse, Emma Renucci, 19 ans est la nouvelle Miss Corse. La jeune bachelière effectue sa première année à l'université Paris-Dauphine en Licence de Mathématiques pour, plus tard, travailler dans la finance et devenir trader. Pour cette jeune femme de nature hyperactive, la danse est une passion qui la dévore depuis son enfance et l’aide à canaliser son énergie. Emma Renucci se définit comme quelqu’un de perfectionniste et n’a pas l’intention de laisser passer sa chance à l’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !