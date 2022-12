Miss Corse 2022 - Portrait de Orianne Meloni (candidate Miss France 2023)

Originaire d’Ajaccio, Orianne Meloni, 22 ans, est la nouvelle Miss Corse. Future diplômée de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, elle soutient l’association Sogni Zitellini, qui a pour vocation d’améliorer le séjour des enfants hospitalisés en pédiatrie. De nature casse-cou, elle est sans cesse à la recherche d’adrénaline et de sensations extrêmes. Elle s’adonne à l’escalade en salle et en site naturel. Authentique et sincère, Orianne Meloni est prête à se lancer dans une nouvelle aventure, celle des Miss. Parviendra-t-elle à se hisser sur le podium des plus belles femmes de France et ainsi décrocher le titre tant convoité ? L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !