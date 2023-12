Miss Corse 2023 est Sandra BAK (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Tremblay-en-France, Sandra Bak, 23 ans, vient de décrocher son Master MEEF (métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) et ambitionne de préparer le concours de professeur des écoles. Elle voudrait promouvoir l'éducation, en mettant l'accent sur l'inclusion pour permettre à tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap, malades, précaires ou ayant des besoins éducatifs particuliers de se construire un avenir serein. Elle adore la danse, qu’elle pratique depuis toute petite : danse classique, hip- hop, claquette…et compte bien briller sur la scène de Miss France pour décrocher la couronne. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.