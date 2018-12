Miss Côte d’Azur 2018, Caroline Perengo

Originaire de Brignoles, Caroline Perengo est la nouvelle Miss Côte d’Azur. Née le 26 février 1996, la jeune femme est titulaire d’un DUT techniques de commercialisation. Plus tard, elle rêve de devenir chef de projet événementiel ou chef de publicité. Caroline est passionnée de shopping, de mode, de photographie et de mannequinat (Caroline est inscrite dans des agences depuis l'âge de 14 ans). Caroline fait du tennis et, elle est une passionnée des sports à sensation fortes comme le karting ! Caroline Perengo est une jeune femme perfectionniste, ambitieuse et déterminée ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !