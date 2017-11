Miss Côte d’Azur, Julia Sidi-Atman

Julia Sidi-Atman représente la Côte d’Azur à l’élection de Miss France 2018. Née le 24 février 1996 à Genève, elle est en deuxième année d’école de design Condé à NICE. Son rêve : devenir architecte d'intérieur. Passionnée de dessins et de peinture, elle pratique la natation et le paddle. Celle qui se qualifie comme têtue et perfectionniste compte bien décrocher le titre de Miss France 2018. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !