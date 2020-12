Miss Côte d’Azur 2020 est Lara Gautier (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Nice, capital des Alpes-Maritimes, Lara Gautier, 22 ans est la nouvelle Miss Côte d’Azur. La niçoise est étudiante en dernière année de master marketing et communication. Attirée par les voyages, elle compte un jour parcourir le monde et découvrir de nouvelles cultures. Lara Gautier est une jeune femme déterminée et pleine d’envie. Pour l’élection de Miss France 2021, elle défendra fièrement le 19 décembre prochain à 21h en direct sur TF1, les couleurs de la Côte d’Azur.